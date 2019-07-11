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Liseli Gamze, sahiplendiği sincaptan ayrılamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 12:57 | Son Güncelleme

 OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Gamze Çanakçı (16), babasının bulduğu yavru sincabı sahiplenip, büyüttü.

Liseli Gamze, sahiplendiği sincaptan ayrılamıyor

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Gamze Çanakçı (16), babasının bulduğu yavru sincabı sahiplenip, büyüttü. Evin bir ferdi gibi olan sincap, hem doğada hem de evde yaşamını sürdürüyor.
İlçeye bağlı Değirmendere köyünde hayvancılıkla uğraşan Aydın Çanakçı, küçükbaşlarını otlatırken, bitkin halde yavru sincap buldu. Çanakçı, sincabı evine getirip kızı Gamze Çanakçı'ya emanet etti. Çanakçı, sincabı günlerce elleriyle besledi. Ormanda yaşayan ve insanlardan uzak durmasıyla bilinen sincap, genç kızın sevgisiyle hem doğada hem de evde yaşamını sürdürmeye başladı. 3 aydan bu yana ev ortamına da alışan sincap, ailenin bir parçası haline geldi. Sincaba gözü gibi bakan Gamze Çanakçı, evlerinin yanında ona, özel bir yuva yaptı.
Sincabın ismini 'Kınalı' koyduğunu belirten Çanakçı, "Ailemizden bir parça gibi oldu. Birkaç saat bile evden uzaklaşsa, üzülüyor ve onu özlüyoruz. Bana bir kardeş, bir eğlence oldu. Onunla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Bazen doğaya gittiğinde 2-3 saat gelmiyor. Başına bir şey gelmesinden korkuyor, geri gelmesini bekliyoruz. Sağ salim geri geldiğinde çok mutlu oluyoruz" dedi.

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Liseli Gamze, sahiplendiği sincaptan ayrılamıyorLiseli Gamze, sahiplendiği sincaptan ayrılamıyorLiseli Gamze, sahiplendiği sincaptan ayrılamıyorLiseli Gamze, sahiplendiği sincaptan ayrılamıyor

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