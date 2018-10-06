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Liseli genç hayatının en zor anını yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

Denizli'de lise öğrencisi Baki Berk Gözalan (17) okula giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmak için bir otomobilin üzerine tırmanan gencin o anları saniye saniye kaydedildi.

Bir süre önce sabah okula gitmek için evden çıkan Gözalan, sokakta okul servisini beklerken, sokak köpeklerini sevmek istedi. Ancak köpeklerden birinin hırçın davranıp, saldırmak istemesi üzerine Gözalan, çareyi kaçmakta buldu.

OTOMOBİLE TIRMANDI

Gözalan, peşine düşen köpekten kurtulmak için park halindeki babasına ait otomobile tırmandı. O anlar ise evlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Babası tarafından güvenlik kamerası görüntüleri Facebook'ta paylaşıldı.

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Denizli baki berk gözalan köpek Köpek saldırısı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sokak hayvanlarını koruma dernekleri nerdesiniz,,,nerde insan hakları,,,bu genç şimdi hayatı boyunca köpeklere korkarak yaklaşıcak,,psikolojisi bozuldu...avrupada olsa en az 700 euro tazminatı var bu korkunun
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