Liseli genç hayatının en zor anını yaşadı!

Bir süre önce sabah okula gitmek için evden çıkan Gözalan, sokakta okul servisini beklerken, sokak köpeklerini sevmek istedi. Ancak köpeklerden birinin hırçın davranıp, saldırmak istemesi üzerine Gözalan, çareyi kaçmakta buldu.
OTOMOBİLE TIRMANDI
Gözalan, peşine düşen köpekten kurtulmak için park halindeki babasına ait otomobile tırmandı. O anlar ise evlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Babası tarafından güvenlik kamerası görüntüleri Facebook'ta paylaşıldı.
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