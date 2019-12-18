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Liseli genç kızlardan anlamlı kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 18:46 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Küfretme, ağzını kirletm" sloganı ile gerçekleştirdikleri faaliyetle takdir topladı.Son zamanlarda toplumda iyice yaygınlaşan küfre dikkat çekmek isteyen 9-C sınıfı öğrencileri öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte argo kelimelere dikkat çekilerek toplum uyarıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Küfretme, ağzını kirletm" sloganı ile gerçekleştirdikleri faaliyetle takdir topladı.
Son zamanlarda toplumda iyice yaygınlaşan küfre dikkat çekmek isteyen 9-C sınıfı öğrencileri öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte argo kelimelere dikkat çekilerek toplum uyarıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte ahlaklı nesiller yetişmesine vurgu yapıldı. Öğrenciler, "Bizler bu faaliyeti okul olarak başlattık. Küfür ve argo kelime kullananları burada kibar bir dille ikaz ediyoruz. Biz bu ülkenin yeni nesilleri olarak bu projenin devam etmesi ve daha iyi şeyler yapmak için herkesten destek bekliyoruz. Küfür hiç kimseye yakışmıyor, kadın erkek fark etmez. Okul müdürümüz Fatma hocanın da destekleriyle böyle bir kampanya başlattık. Okul yönetiminin katkı ve destekleriyle daha güzel projelere imza atacağız" dediler.
Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fatma Doğlar Dağ ise, "Küfür, toplumumuzun kanayan yarası, en büyük meselemiz. Sadece gençlerin değil, yetişkinlerinde en büyük sorunu. Küfretmek ve argo konuşmak çok çirkin. Öğrencilerimiz buna dikkat çekmek için böyle bir kampanya başlattılar. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, öğrencilerimi kutluyorum" diye konuştu.

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