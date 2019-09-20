HABER

Liseli genç ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı liseli genç ölümden döndü.

Liseli genç ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı liseli genç ölümden döndü. Yaralan genç öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Kaza Alanyurt yolu üzerinde ışıklı kavşakta meydana geldi. Ergin Ç. (41) idaresindeki 16 LM 735 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan lise öğrencisi Ahmet Faruk B’ye (17) çarptı. Havaya fırlayarak önce aracın ön camına çarpan genç daha sonra yere düştü. Yaralı gencin yardımına arkadaşları ile çevredekiler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürüyor.

Liseli genç ölümden döndü

Liseli genç ölümden döndü

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Bahçe sulamaya çıkan Kıbrıs Gazisi 3 gündür kayıpBahçe sulamaya çıkan Kıbrıs Gazisi 3 gündür kayıp
İş kadınını darp edip, yanıcı madde döken zanlı tutuklandıİş kadınını darp edip, yanıcı madde döken zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.