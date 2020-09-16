HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Liseli genç yol kenarında ölü bulundu

Liseli genç yol kenarında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 16:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde liseli genç yol kenarında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kırsal Hacıaslanlar Mahallesi yakınlarında yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen jandarmaya bildirdi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde liseli genç yol kenarında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kırsal Hacıaslanlar Mahallesi yakınlarında yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar sonrasında olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde yerde hareketsiz yatan gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.
17 yaşındaki gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ileri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan araştırmada ölen kişinin 17 yaşındaki E.A. olduğu belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Karabük’te orman yangını!Karabük’te orman yangını!
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Diğer Haberler
Karabük’te orman yangını!
Karabük’te orman yangını!
Fare kovaladı, kediler kaçtı! O anlar böyle görüntülendi
Fare kovaladı, kediler kaçtı
RTÜK'ten Erol Mütercimler ve Selçuk Tepeli kararı
RTÜK'ten Erol Mütercimler ve Selçuk Tepeli kararı
Van'da vakaların artması üzerine yeni poliklinikler açıldı
Vakalar arttı! Yeni poliklinikler açıldı
Beyoğlu'nda korkunç olay! Yan pencereye geçmeye çalışırken düşüp, öldü
İstanbul'da korkunç olay! Yan pencereye geçmeye çalışırken düşüp, öldü
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! '82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz...'
Karamollaoğlu: '82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.