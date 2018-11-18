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Liseli genç yönetmen, mahalleli çocuklar oyuncu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 13:34 | Son Güncelleme

Sakaryalı lise öğrencisi Emre Harman, kendi imkanlarıyla yaşları 11-12 olan mahalleli çocuklarla çektiği sinema filmiyle izleyici karşısına çıkmak istiyor - Emre Harman: - "Şubat ayında reklamlara başlayacağız. Film festivallerine aday adaylığımızı koyduk. Dereceye girersek inşallah özel bir televizyon kanalında filmimizin yayımlanmasını talep edeceğiz. Biz bu filmi çekerken aklımızdaki tek olay, Hazreti Muhammed'i insanlara tanıtabilmek"

EMRE AYVAZ - Sakarya'da lise öğrencisi Emre Harman, yaşları 11-12 olan öğrencilerle kısıtlı imkanlarla çektiği sinema filmini izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Bölümü 10. sınıf öğrencisi Emre Harman, kısıtlı imkan, çevresinden aldığı destek ve yaşları 11-12 olan öğrencilerle sinema filmi çekiyor.

Harman, şubat ayında reklam çalışmalarına başlayacağı filmiyle festivallerde yer almak istiyor.

- "Başarılı olacağımıza da inanıyoruz"

Emre Harman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gittiği bir konferansta yaşanmış bir olay olan "Küçük Hasan" hikayesini dinlediğini ve etkilendiğini söyledi.

Hikayeyi araştırdığını, senaryoya uyarladığını ve film çekmeye başladığını belirten Harman, şunları kaydetti:

"Filmimiz 11 yaşındaki Ankaralı Hasan'ın hikayesini anlatıyor. Filmde arkadaşları ve çevresi tarafından dışlanan Hasan bir imama giderek Peygamber Efendimizi soruyor. İmamın dini film önerisinden sonra Hasan, bu filmi izleyerek Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e aşkını beyan ediyor. Hastalanıyor, kanser oluyor, Peygamberimiz için arkadaşlarıyla kavga ediyor."

Harman, filmin çekimlerinin 2019 Şubat ayında sona ereceğini dile getirerek, "Şubat ayında reklamlara başlayacağız. Film festivallerine aday adaylığımızı koyduk. Dereceye girersek özel bir televizyon kanalında filmimizin yayımlanmasını talep edeceğiz. Biz bu filmi çekerken aklımızdaki tek olay, Hazreti Muhammed'i insanlara tanıtabilmek." dedi.

Film çekimlerine 18 Temmuz'da başladıklarını aktaran Harman, öğrencilerinden kameraman, mikrofoncu, ışıkçı ve sesçiden oluşan bir kadro kurduğunu anlattı.

Emre Harman, filme başlamadan önce çevresindeki insanlarla görüştüğünü dile getirerek, "Nalbur tanıdığım varsa ona gittim, dedim ki 'Işık lazım', ışık talep ettim. Hiçbir desteğimiz yokken film çekimine başladık ve çok güzel de ilerliyoruz, başarılı olacağımıza da inanıyoruz. Bu zaman diliminde de sabah başlayarak akşam saatlerine kadar çekimi devam ettiriyoruz. Sakarya'nın birçok yerinde çekim yapıyoruz. Duygusal, dramatik bir film olduğundan dolayı o duyguyu yaşatmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Duygusal ve dini bir film"

Filmde Hasan'ın babası "Cahit" rolünü oynayan Adem Kılıç da Akyazı ilçesinde esnaflık yaptığı söyledi.

Emre Harman ile aile dostu olduklarını, Harman'ın kendisine baba rolünü teklif ettiğini belirten Kılıç, "Ben de kabul ettim. Film çekimine başladık. Hem maddi destek sağlamaya çalışıyorum Emre'ye hem de baba rolünü oynuyorum. Film çekimlerimiz devam ediyor." dedi.

"Hasan" karakterini canlandıran Akyazı İnönü Ortaokulu öğrencisi Ensar Soğukçelik de rolünün başrol olduğunu söyledi.

Duygusal ve dini bir film çektiklerini bildiren Soğukçelik, "Bence film güzel yerlere ulaşacak, inşallah ulaşır da. Allah izin verirse mart ayında Adana Festivali'ne gideceğiz. Orada dereceye girersek filmimiz vizyona girecek. Yönetmenimize teşekkür ediyorum, bizimle çok ilgileniyor." şeklinde konuştu.

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