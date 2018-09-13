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Liseli gencin böbreği Öznur'a hayat verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 16:55 | Son Güncelleme

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yaklaşık 10 yıldır kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören Öznur Maraş, Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen lise öğrencisinden gelen böbrekle hayata tutundu - Nakil olan Öznur Maraş: "En ufak bir enfeksiyona karşı önlem almam gerekiyordu. O yüzden 'Bir organ bir can' dedim, hep çağrıda bulundum. Şimdi mutluyum"

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Öznur Maraş, Samsun'da geçirdiği bir kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen lise öğrencisinin böbreğiyle yaşama tutundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yaklaşık 10 yıldır tedavi gören ve bir yıldır da nakil listesinde bekleyen Maraş, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen yaşama sevincinden vazgeçmedi.

Hastalığına bağlı olarak okula gitmekte zorlanan ve sürekli "yaşamak istiyorum" çağrısında bulunan Maraş, Samsun'da geçirdiği kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşen lise öğrencisinden gelen böbrekle sağlıklı bir yaşama ilk adımı attı.

Farabi Hastanesinde başarılı bir operasyon geçiren Maraş'ın en büyük hayali ise tam olarak sağlığına kavuşarak arkadaşları gibi üniversitede okumak.

- "Zor bir süreç geçirdim ama şimdi mutluyum"

Hastanede tedavisi devam eden Öznur Maraş, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine dikkati çekerek, "10 yıldır enfeksiyonla uğraşıyorum. Sürekli ilaç içiyordum ve yürüyemiyor, rahat hareket edemiyordum. En ufak bir enfeksiyona karşı önlem almam gerekiyordu. O yüzden 'bir organ bir can' dedim, hep çağrıda bulundum. Şimdi mutluyum." diye konuştu.

Bir yıl nakil beklediğini anlatan Maraş, "İlk haberi duyduğumda şaşırdım. Çok güzel bir duyguydu. Zor bir süreç geçirdim ama şimdi mutluyum. En büyük hayalim üniversitede okumak." dedi.

- "Bir organ bir candır, fidan gibi herkesi hayata bağlıyor"

Baba Müjdat Maraş da kızının hastalığı nedeniyle çok zor günler geçirdiğini belirterek, "Hayallerimiz gerçekleşti. Çok sevinçliyiz. Böbrek bağışlayan aileye çok ama çok teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiler. Rabbim onlara sabırlar versin. Organ bağışı gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.

Herkesi organ bağışlamaya davet eden Maraş, "Bir organ bir candır, fidan gibi herkesi hayata bağlıyor, çok sevinçliyiz ve gururluyuz. Sevincimi anlatamam. Organı bağışlayan aileyle de görüştüm. Kızıma sağlığını geri verdiler. Allah razı olsun." diye konuştu.

- "Bu organ bağışı 5 aile için hayata tekrar tutunma şansı oldu"

KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Bahat Özdoğan da Öznur'un, Türkiye'deki pek çok hastanın sesi olduğunu kaydederek, Öznur'a başarılı bir nakil gerçekleştirildiğini ifade etti.

Öznur'un yaklaşık 10 yıldır KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gördüğünü anlatan Özdoğan, şunları söyledi:

"Yaklaşık 1 yıldır da şikayetleri olduğu için hem nakil hem de diyaliz hazırlığımız vardı ama Öznur, nakil olacağını umutla bekledi. Çok iyi bir nakil koordinasyon merkezimiz var. Hastamızı hazırladık, koordinasyon merkezimize ilettik ve onlar da Türkiye genelindeki gruba sundular. Bu organ bağışı, bir başka aile için hatta 5 aile için hayata tekrar tutunma şansı oldu."

Prof. Dr. Özdoğan, organ naklinin önemine dikkati çekerek, "Organ nakli çok güzel bir şey, aile için de fedakarlık. Bunu yapabilmek bir yüce gönüllülük. Teşekkür ediyoruz ve herkese de tevsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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