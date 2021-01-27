Liseli gencin öldürülme anı kamerada

Mersin’de sokak ortasında öldürülen 16 yaşındaki Serhat Sayin’in cinayet anı kameralara yansıdı. Genci öldüren Şehmus Yıldırım hakkında ’kasten insan öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Edinilen bilgiye göre cinayet, 14 Eylül 2020’de merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi’nde Şevket Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Elektronik eşya satan bir mağazada çalışan Şehmus Yıldırım (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşine sosyal medya hesabından mesaj attığını öne sürdüğü Yakup Sayin’i görüşmek üzere merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi’nde bulunan iş yerinin önüne çağırdı. Bunun üzerine Yakup Sayin kardeşi Serhat Sayin’i de yanına alarak öğle vakti çağrılan adrese gitti. Telefonla Şehmus Yıldırım ile konuşan kardeşler, ardından Cami Sokağına gitti. Burada Şehmus Yıldırım, Serhat Sayin’i “ağabeyinle konuşacaklarımız var” diyerek araçtan indirdi.

Yıldırım, araçtaki Yakup Sayin’la mahalle arasında dolaşırken, eşine ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabına atılan mesajları gösterdi. Yıldırım, Yakup Sayin’in özür dilemesine ve eşi olduğunu bilmediğini söylemesine rağmen darp etti. Bir süre sonra araç ile yanına gelen ağabeyinin yüzündeki darp izlerini görerek öfkelenen lise öğrencisi Serhat Sayin, eline küçük bir bıçak alarak ağabeyini döven Yıldırım’ın çalıştığı iş yerine giderek, parka gelmesini istedi. Yıldırım da dükkan sahibinin ruhsatlı tabancasını alarak parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştığı an Yıldırım, yanında getirdiği tabancasıyla Serhat Sayin’e ateş etti. 4 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Sayin, özel araçla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Şehmus Yıldırım ise Siteler Polis Merkezi’ne teslim oldu.