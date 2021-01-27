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Liseli gencin öldürülme anı kamerada

27.01.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Mersin’de sokak ortasında öldürülen 16 yaşındaki Serhat Sayin’in cinayet anı kameralara yansıdı.

Mersin’de sokak ortasında öldürülen 16 yaşındaki Serhat Sayin’in cinayet anı kameralara yansıdı. Genci öldüren Şehmus Yıldırım hakkında ’kasten insan öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Edinilen bilgiye göre cinayet, 14 Eylül 2020’de merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi’nde Şevket Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Elektronik eşya satan bir mağazada çalışan Şehmus Yıldırım (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşine sosyal medya hesabından mesaj attığını öne sürdüğü Yakup Sayin’i görüşmek üzere merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi’nde bulunan iş yerinin önüne çağırdı. Bunun üzerine Yakup Sayin kardeşi Serhat Sayin’i de yanına alarak öğle vakti çağrılan adrese gitti. Telefonla Şehmus Yıldırım ile konuşan kardeşler, ardından Cami Sokağına gitti. Burada Şehmus Yıldırım, Serhat Sayin’i “ağabeyinle konuşacaklarımız var” diyerek araçtan indirdi.
Yıldırım, araçtaki Yakup Sayin’la mahalle arasında dolaşırken, eşine ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabına atılan mesajları gösterdi. Yıldırım, Yakup Sayin’in özür dilemesine ve eşi olduğunu bilmediğini söylemesine rağmen darp etti. Bir süre sonra araç ile yanına gelen ağabeyinin yüzündeki darp izlerini görerek öfkelenen lise öğrencisi Serhat Sayin, eline küçük bir bıçak alarak ağabeyini döven Yıldırım’ın çalıştığı iş yerine giderek, parka gelmesini istedi. Yıldırım da dükkan sahibinin ruhsatlı tabancasını alarak parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştığı an Yıldırım, yanında getirdiği tabancasıyla Serhat Sayin’e ateş etti. 4 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Sayin, özel araçla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Şehmus Yıldırım ise Siteler Polis Merkezi’ne teslim oldu.

KGYS kameraları cinayet anını saniye saniye görüntülendi
Öte yandan cinayet anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen cinayet, tüyler ürpertti. Görüntülere göre elinde telefonla bekleyen Serhat Sayin’in yanına koşarak gelen Şehmus Yıldırım, hiç beklemeden silahla ateş edip, yoluna devam ediyor. Olayın ardından bölgedeki vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan Sayin’in başına toplanıyor.

Müebbet hapis istendi
Ayrıca Cumhuriyet Savcısının olayla ilgili hazırladığı iddianame Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, lise öğrencisi Serhat Sayin’in ağabeyi Yakup ile Tuba Y.’ye ait olduğu belirtilen sosyal medya yazışmaları da yer aldı. İddianamede Yakup Sayın’ın Şehmus Yıldırım’ın imam nikahlı eşi Tuba’dan özür dilemesine rağmen önce darp sonrada cinayet olayının gerçekleşmesi dikkat çekti. Katil zanlısı Şehmus Yıldırım’ın Serhat Sayin’i öldürdüğünü kabul ettiğine dair ifadelerin de yer aldığı iddianamede şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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