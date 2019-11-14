Liseli gencin organları umut oldu

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Sedat Şimşek'in (17), organları ailesi tarafından bağışlandı. Şimşek'in karaciğeri ve iki böbreği nakil için Erzurum'a götürüldü.

Vezirköprü ilçesinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Sedat Şimşek, bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren liseli, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak dün gece Şimşek'in beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü aile, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Erzurum'dan gelen ekip, ameliyatla aldıkları Şimşek'in karaciğeri ve iki böbreğini, organ bekleyen hastalara nakletmek üzere askeri uçakla Erzurum'a götürdü.

'BAŞKA AİLELER ÜZÜLMESİN'

Baba Mustafa Şimşek, oğlunun beyin ölümünün kesinleşmesinin ardından görevli doktorların kendileriyle görüştüklerini anlatarak, "Ben üzüldüm başka aileler sevinsin dedim. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Nice organ bağışı bekleyen gençlerimiz, çocuklarımız var. Oğlumun organları başka bedenlere can olacak. Biz üzüldük başka aileler üzülmesin" dedi.