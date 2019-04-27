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Liseli gençler çevre bilincini eğlenceye dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:01 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde bir lisede pet şişe görünümünde basketbol potası yapıldı.

Liseli gençler çevre bilincini eğlenceye dönüştürdü

Barbaros KUL/ERCİŞ(VAN),(DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde bir lisede pet şişe görünümünde basketbol potası yapıldı. Potaya atılan pet şişeler geri dönüşüme kazandırılırken, okul yönetimi amaçlarının çevreyi temiz tutmayı eğlenceli hale getirmek olduğunu söyledi.
Erciş Murat İşler Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Doğaya basket at' projesi başlatıldı. Proje kapsamında öğrenciler çevre temizliği bilincini geliştirmek ve geri dönüşümde farkındalık oluşturmak amacıyla okul atölyesinde pet şişe görünümünde metal basketbol potası yaptı. Okul Müdürü Veysel Sağlam, 'Doğaya basket at' projesi ile çevre temizliğini eğlenceye dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Sağlam, "Öğrencilerimiz doğaya zarar veren plastik şişeleri okul bahçesinden ve sokaklardan toplayarak bu potaya atıyorlar. Böylelikle hem çevre bilincini kazanıyorlar, hem eğleniyor hem de doğayı temiz tutmaya çalışıyorlar. Amacımız doğaya bir nebze de olsa katkı sunmak" diye konuştu.
Okulun beden eğitimi öğretmeni Tuğba Örnek de, öğrencilere doğa bilincini eğlenceli hale getirmek için başlattıkları projenin öğrenciler tarafından çok benimsendiğini söyledi. Örnek, "Öğrencilerimiz okul ve çevreden topladıkları pet şişeleri toplayarak bu panyanın içine atarak farkındalık oluşturuyorlar. Biz de bunu daha eğlenceli hale getirip basket oyunuyla birleştirdik. Öğrencilerimizden oluşturduğumuz 2 takıma bir maç yaptırdık. Ve buradan mağlup olan takımı pet şişe toplamaya gönderdik. Öğrencilerimiz bu projeyi çok benimsediler" dedi.
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Liseli gençler çevre bilincini eğlenceye dönüştürdüLiseli gençler çevre bilincini eğlenceye dönüştürdüLiseli gençler çevre bilincini eğlenceye dönüştürdüLiseli gençler çevre bilincini eğlenceye dönüştürdü

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