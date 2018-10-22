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Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 11:03 | Son Güncelleme

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Cebeci Mahallesi'nde evde deney yapmak isteyen lise öğrencileri ölümün kıyısından döndü. Kimyasal maddeleri karıştırarak yaptıkları deneyde yaşanan patlama sonucu yaralanan iki öğrenci ev sahibi anne Derya G.'nin panik dolu anlar yaşamasına sebep oldu.

Duyduğu patlama sesi üzerine koşarak mutfağa giden anne Derya G., çocuğunun ve arkadaşının yaralandığını gördü. Karşılaştığı manzara üzerine şok geçiren anne, çığlık atmaya başladı. Apartmanda duyulan acı çığlıklar üzerine komşuların gelmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

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Sultangazi'de lise öğrencileri Tarık G. ve Muhammed Ali Ç.'nin evde yaptığı deneyde patlama meydana geldi. Patlamada lise 3. sınıf öğrencisi Tarık G. (17) hafif yaralanırken, arkadaşı Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluştu.
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Olay, 20 Ekim Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarık G., sınıf arkadaşı Muhammed Ali Ç.'yi ders çalışmak için evlerine davet etti. Evde bir araya gelen iki arkadaş bir süre ders çalıştıktan sonra, test çözmeye başladı.
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Evin mutfak bölümünde çalışan Tarık G. ve Muhammed Ali Ç., daha sonra deney yapmaya karar verdi. İki arkadaşın deney çalışmasında, kimyasal karışımlar patlamaya neden oldu. Patlamada Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yanarken, arkadaşı Tarık G., hafif şekilde yaralandı.
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ŞOK GEÇİRİP, ÇIĞLIK ATTI

ŞOK GEÇİRİP, ÇIĞLIK ATTI
Patlama sesi üzerine mutfağa koşan anne Derya G., gördüğü manzara karşında şok geçirip, çığlık atmaya başladı. Çığlıkları duyup eve gelen komşular, kendi imkanlarıyla Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'yi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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İTFAİYE EKİPLERİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

İTFAİYE EKİPLERİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Olay esnasında çıkan duman tüm binayı sarınca, bina sakinleri dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri laboratuvarda yapılması gereken deneyin evde yapılmaya çalışıldığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler.
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Anne Derya G., oğlu Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'nin ders çalıştıkları sırada bir patlama sesi duyduğunu ve patlama sonrası evi duman sardığını söyledi.
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Olaydan sonra Sultangazi Lütfiye Nuir Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tarık G.,tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluşan Muhammed Ali Ç., ise yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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Muhammed Ali Ç.'nin Yanık Ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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