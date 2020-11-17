Liseli gençler Instagram’da güvenlik sorunu keşfetti! Şimdi ödül bekliyorlar

Daha sonra bir güvenlik sorunu daha bulan gençler, kendi profillerini başkalarının görüntüleyemediğini; ancak kendi hesaplarından fotoğraf beğenme, yorum yapma gibi özellikleri kullanabildiğini fark etti. Buldukları sorunların kötü amaçlı kullanabileceğini düşünerek Instagram’a bildiren gençler, iyi bir miktarda para ödülü bekliyor.

Yazılımla uğraşan lise son sınıf öğrencisi Arda Kılıç (17), sosyal paylaşım sitesi olan Instagram’da vakit geçirirken bir güvenlik sorunu olduğunu keşfetti. Arda Kılıç, ayarlar bölümünde işlem yaparken şikayet etme butonunun işlevini yitirdiğini fark ederek arkadaşı Mert Ergün’e (17) de konudan bahsetti. Mert Ergün de aynı işlemi yaptığında hesabının başkası tarafından şikayet edilemediğini gördü. Bunun üzerine aradan geçen birkaç hafta sonra Mert Ergün, aynı işlemin tersini deneyerek farklı bir sorunla karşılaştı. Ergün, Instagram profilinin başka bir hesap tarafından görüntülenemediğini; ancak kendisinin gönderi beğenme ve yorum yapma gibi özellikleri kullanabildiğini gördü. Daha önce de Instagram’ın açığını bulan ve 750 dolar ücret teklif edilen gençler, bu güvenlik sorununu da Instagram’a bildirdiklerini belirterek iyi bir ödül miktarı bekliyor.