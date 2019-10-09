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Liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 18:11 | Son Güncelleme

KONYA'da liseli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Salih T.

Liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da liseli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Salih T. (18), göğüs kısmından bıçaklanarak yaralandı. Polis, Salih T.'yi yaralayan öğrencinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, saat 15.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara yolu üzerinde bulunan Aykent Ayakkabıcılar Sitesi önünde meydana geldi. Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci arasında, okul çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında son sınıf öğrencisi Salih T., kimliği belirlenemeyen bir öğrencinin bıçakla saldırması sonucu göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Salih T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralıLiseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

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