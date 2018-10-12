Liseli gençlerin motosikletle tehlikeli gösterisine para cezası

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, D-100 Karayolu'nda hareket halindeki motosikleti üzerine uzanarak kullanan liseli S.U. (18) ve B.K. (18), polis tarafından yakalandı. İki gence para cezası kesildi, motosikletler trafikten men edildi. Gençlerin yürekleri ağza getiren gösterisi cep telefonuna yansıdı.

Dün öğle saatlerinde, D-100 Karayolu'nda üzerine uzandıkları hareket halindeki motosikletlerle aşırı hız yapan iki gencin tehlikeli gösterisi cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafil Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Motosikleti kullananların lise öğrencileri S.U. ve B.K. olduğu tespit edildi. Ekipler, sabah saatlerinde S.U.'yu evinde yakaladı. S.U.'ya, 'ehliyetsiz araç kullanmak, araç modifiyesi ve trafik güvenliğini tehlike düşürmek'ten 5 bin 950 TL ceza yazıldı. S.U.'nun yatak odasında bulunan motosikleti de dışarı çıkarılarak otoparka çekildi. S.U.'nun babasından korktuğu için motosikleti odasına kilitlediği öğrenildi. Diğer sürücü B.K. ise motosikletiyle seyir halindeyken yakalandı. B.K.'ye de ''ehliyetsiz araç kullanmak, kullandırmak, motosiklet üzerinde teknik değişiklik yapmak ve plakasız araç kullanmak'tan 2 bin 234 TL para cezası kesildi. İki motosikletin de trafikten men edildiği belirtildi.