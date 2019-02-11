Liseli Gökdeniz, kazada öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, Cumartesi günü sabah saatlerinde motosikletiyle gezmeye çıkan 18 yaşındaki Gökdeniz Şimşek, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Gökdeniz Şimşek, Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Özel bir lisede okuyan Gökdeniz Şimşek, gezmek için İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince'ye giderken, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Buca mevkisinde motosikletinin kontrolünü yitirdi. Devrilen motosikletten yola savrulan Şimşek'i görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Şimşek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Gökdeniz Şimşek, memleketleri olan Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

