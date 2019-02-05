Liseli Helin Palandöken'i öldüren sanığın cezası onandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle Mustafa Yetgin'e verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 ay hapis cezası onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 13 Ekim 2017'de tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yerel mahkemece hapis cezasına mahkum edilen Mustafa Yetgin'in dava dosyasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin kararında, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin bir aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin de yerinde olduğu kaydedildi.

Yetgin hakkında kurulan "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 ay hapis cezası hükmünde bir isabetsizlik görülmediği aktarılan kararda, bu nedenle yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği belirtildi.

Ceza dairesinin kararıyla Mustafa Yetgin'in, "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.