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Liseli Helin Palandöken'i öldüren sanığın cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkemece "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın cezasını onadı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle Mustafa Yetgin'e verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 ay hapis cezası onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 13 Ekim 2017'de tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yerel mahkemece hapis cezasına mahkum edilen Mustafa Yetgin'in dava dosyasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin kararında, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin bir aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin de yerinde olduğu kaydedildi.

Yetgin hakkında kurulan "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 ay hapis cezası hükmünde bir isabetsizlik görülmediği aktarılan kararda, bu nedenle yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği belirtildi.

Ceza dairesinin kararıyla Mustafa Yetgin'in, "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.

- Davanın geçmişi

Mustafa Yetgin, Pendik Güzelyalı Tren istasyonunda, 13 Ekim 2017'de tartıştığı lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla vurmuş, burada bekleyen 2 kişiyi de yaralamıştı. Palandöken olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralılar ise hastaneye kaldırılmıştı.

Daha sonra Pendik Ticaret Meslek Lisesi'ne giden Yetgin, burada intihara kalkışmış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Temmuz 2018'de verdiği kararında, sanık Mustafa Yetgin'i Helin Palandöken'i öldürdüğü gerekçesiyle "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığın cezasında indirim uygulamayan mahkeme heyeti, Yetgin'i ayrıca "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama" ve silahla tehdit" suçlarından da toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etmişti.

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