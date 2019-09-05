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Liseli Julia’nın ölümüne sebep olan sürücünün makas attığı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Bakırköy sahil yolunda bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, arkadaşının da yaralandığı kazaya ilişkin davaya devam edildi.

Liseli Julia’nın ölümüne sebep olan sürücünün makas attığı ortaya çıktı

Bakırköy sahil yolunda bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, arkadaşının da yaralandığı kazaya ilişkin davaya devam edildi. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tutuklu sanığın 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu ve kamyonetle yarış eder şekilde makas atarak ilerlemesi sonucu kazanın gerçekleştiği belirtildi.
Lise öğrencisi Julia İnanch (17) ve arkadaşı L.H.C.’nin (17) otostop çekerek bindikleri araçta gerçekleşen kaza sonucu hayatını kaybetmelerine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Furkan T. ile hayatını kaybeden Julia İnanch’ın annesi müşteki Elena İnanch, kazadan yaralı olarak kurtulan L.H.C.’nin babası ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı. kazaya ilişkin bilirkişi raporunun geldiğini aktardı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, sanık Furkan T.’nin şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklemediği, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği ve trafiği aksatacak ya da bozacak şekilde birden fazla kez şerit değiştirdiği belirtildi. Raporda Furkan T.’nin kamyonetle yarış eder şekilde makas atarak ilerlediği ve yol üzerinde bulunan araç trafiğini dikkate almadan başka araçlar ile kendi aracının seyir güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde dikkatsiz ve tedbirsizce art arda şerit değiştirdiği esnada kazanın gerçekleştiği aktarıldı. Raporda sanığın kesin olarak önlenebilir bu kazada 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.
Davanın diğer sanığı Ömer K. hakkında ise bilirkişi raporunda kusur bulunmadığı açıklandı. Raporun okunmasının ardından söz verilen Elena İnanch’ın avukatı Muhammed Metin Çağlar, bilirkişi raporunun yeni ellerine ulaştığını söyleyerek, rapora karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Çağlar, ayrıca Furkan T.’nin asli kusurlu olduğunu da aktardı. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise sanığın tutukluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

“Ortada bir hatır taşımacılığı vardır”
Söz verilmesi üzerine konuşan sanık Furkan T.’nin avukatı Kadir Kardal, “Ortada bir hatır taşımacılığı vardır. Keşif yapılmıştır, tüm tanıklar dinlenmiştir, tüm deliller toplanmıştır. Müvekkilimin adli kontrolle tahliyesini talep ediyorum” şeklinde konuştu.
Sanık Furkan T. ise kaza anında kaçmadığını söyleyerek, “Kaza olduktan sonra da ben lütfen ölmesin, kalbimi veririm gibi sözler söyledim. Kazanın oluşumu nedeniyle çok üzgünüm, hala etkisinden kurtulamıyorum” şeklinde savunmada bulundu.
Mahkeme, tarafların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıkladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine ve rapor aldırılmasına, taraf avukatlarına bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunabilmesi için süre verilmesine karar verdi.

Liseli Julia’nın ölümüne sebep olan sürücünün makas attığı ortaya çıktı

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