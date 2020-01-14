HABER
  4. Liseli Kerem, toprağa verildi

Liseli Kerem, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından süs havuzunda cansız bedeni bulunan Kerem Kartiz (17), okul arkadaşları ve ailesi tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından süs havuzunda cansız bedeni bulunan Kerem Kartiz (17), okul arkadaşları ve ailesi tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Dün sabah Bağbaşı Mahallesi'ndeki Bağbaşı Parkı'nda temizlik yapan belediye işçileri, şelale görünümlü, içinde küçük mağaralar bulunan yapay süs havuzunda, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gencin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin kayıp olarak aranan Kerem Kartiz olduğu tespit edildi. Ayrıca cesedin yanındaki çantada, 2 adet çakmak gazı dolum tüpü bulundu. Kartiz'in cesedine, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapıldı. Ön otopside, gencin çakmak gazı soluyarak zehirlendiği ve donarak öldüğü tespit edildi.
ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Kartiz'in cenazesi, otopsi sonrası yakınları tarafından bugün teslim alınarak, Kale ilçesi Esenkaya Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Esentepe Mahalle Camisi'ne getirildi. Baba Hasan Kartiz, törende güçlükle ayakta durabildi. Kale Başaranlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Kartiz'in çok sayıda okul ve sınıf arkadaşı da törene katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kartiz, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
'ÇAKMAK GAZI SOLUMASINLAR'
Kartiz'in sınıf arkadaşlarından Süleyman Künarcı, "Arkadaşımızı kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi bir arkadaşımızdı. Kendisini çok severdik. Acımız çok büyük. Soğuktan donarak öldüğü söyleniyor. Çakmak gazı kullanacak biri değildi. Çok şaşkınız" dedi.
Yahya Zeybek de büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "12 yıllık okul arkadaşımdı. Öldüğünde çakmak gazı çekiyormuş. Öyle bir çocuk değildi. Biz şaşırdık ölümüne. Böyle şeyler yaşanmasın istiyoruz. Çakmak gazı solumasınlar. Gençler çakmak gazı soluyup, hayatını kaybetmesin. Bu illete bulaşmasınlar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBikiniyi çıkardıBikiniyi çıkardı
Şanlıurfa’da nakliye dolandırıcılığına 1 tutuklamaŞanlıurfa’da nakliye dolandırıcılığına 1 tutuklama
Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırıZübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Erdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklama

Erdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk büstüne hasar veren kişi tutuklandı

Atatürk büstüne hasar vermişti! Karar verildi

Bursa'da öz kızını 14 yerinden bıçaklayan babadan pes dedirten savunma: İnsan hiç evladına kıyar mı?

Kızını 14 yerinden bıçaklayan babadan 'pes' dedirten savunma!

Adana'da Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı

Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı

Libya UMH Başbakanı Fayiz Es-Sarrac ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

Moskova dönüşü İstanbul'da kritik görüşme!

Kızını 14 yerinden bıçakladı, tahliyesini istedi

Kızını 14 yerinden bıçakladı, tahliyesini istedi

Sapanca Gölü'nde hayvanların telef olmasıyla ilgili Sakarya Valiliği'nden açıklama

Çok sayıda hayvan telef olmuştu! Valilik'ten açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.