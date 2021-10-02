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  4. Liseli kız öğrenciler okul çıkışı parkta yumruk yumruğu kavga etti

Liseli kız öğrenciler okul çıkışı parkta yumruk yumruğu kavga etti

02.10.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da liseli kız öğrenciler, okul çıkışında parkta buluşup birbirleriyle kavga etti. Yanlarında bulunan erkek öğrencilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde bulunan Merkez Park içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, liseli kız öğrenciler, okul çıkışında parka gitti. Bilinmeyen bir sebepten dolayı kız öğrenciler bir anda park içerisinde birbirleriyle kavga edip yumruklaşmaya başladı.

PARKTAN BİRBİRLERİNE HAKARET EDİP AYRILDILAR

Yanlarında bulunan erkek öğrenciler ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Park güvenliği ile vatandaşların olaya müdahil olmasıyla kavga son buldu. Kavga eden kız öğrenciler birbirlerine hakaret ederek parktan ayrıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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