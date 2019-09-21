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Liseli kıza taciz şüphelisi serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 18:53 | Son Güncelleme

BARTIN'da, lise öğrencisi genç kızı taciz ettiği iddia edilen M.U.

Liseli kıza taciz şüphelisi serbest bırakıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, lise öğrencisi genç kızı taciz ettiği iddia edilen M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, Ömer Tepesi mevkisindeki marketin çalışanları, dükkanları önündeki masada oturan adam ile liseli kızın fotoğrafını çekip 'taciz' iddiasıyla polis ihbar hattına yolladı. İhbar üzerine bölgede devriye görevi yapan Mobil Okul Timi ile Asayiş Şube ve Yunus ekipleri, markete yönlendirildi. Polis, M.U.'yu gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen lise öğrencisi L.K., M.U.'yu daha önce oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.U. adliyeye sevk edildi. Savcılık, M.U.'yu 'Cinsel istismar' iddiasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. M.U. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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