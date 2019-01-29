Denizli’de dün meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan liseli kızın ölümüne neden olan minibüs şoförü tutuklandı.
Merkezefendi ilçesi Sarayköy Caddesi üzerinde dün saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, Hidayet Kaya (50) yönetimindeki şehir için yolcu taşımacılığı yapan 20 M 0615 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki lise 10. sınıf öğrencisi Zinnur Kaya’ya çarparak ölümüne neden oldu. Kaza sonrası polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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