Liseli kızlar dehşet saçtı, arkadaşları gülerek izledi! O anlar kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otobüs durağında 3 liseli genç kız, tartıştıkları liseli genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza 3 genç kız tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti.

Çevredeki öğrenciler kızların kavgasını ayırmaya çalıştı. O anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kavga eden kız öğrenciler görüntüyü çeken öğrenciye tepki gösterdi. Bazı öğrencilerin ise kavgayı gülerek izlemesi tepki çekti.

İHA

