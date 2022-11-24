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  4. Liseli kızlar dehşet saçtı, arkadaşları gülerek izledi! O anlar kamerada

Liseli kızlar dehşet saçtı, arkadaşları gülerek izledi! O anlar kamerada

24.11.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. 3 liseli kız, bilinmeyen bir sebepten dolayı bir liseli kızı feci şekilde dövdü. Kızın dayak yemesini, çevredeki diğer arkadaşları ise gülerek izledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Liseli kızlar dehşet saçtı, arkadaşları gülerek izledi! O anlar kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otobüs durağında 3 liseli genç kız, tartıştıkları liseli genç kıza tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza 3 genç kız tekmeler ve yumruklarla saldırmaya devam etti.

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Çevredeki öğrenciler kızların kavgasını ayırmaya çalıştı. O anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Kavga eden kız öğrenciler görüntüyü çeken öğrenciye tepki gösterdi. Bazı öğrencilerin ise kavgayı gülerek izlemesi tepki çekti.

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İHA

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Adana kavga liseli kızlar

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