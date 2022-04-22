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  4. Liseli kızlar sokak ortasında kavga etti! Ortalık savaş alanına döndü

Liseli kızlar sokak ortasında kavga etti! Ortalık savaş alanına döndü

22.04.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanbeyli'de liseli iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Liseli kızların kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuşurken kavga vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılabildi.

Sultanbeyli'de işlek bir cadde üzerinde liseli iki kız grubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada liseli olduğu öğrenilen yaklaşık 20 kişilik kız öğrenci birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak ortalığı birbirine kattı.

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KAVGAYI GÜLEREK CEP TELEFONUNA KAYDETTİ

Liseli kızların tekmeli yumruklu kavgasını yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

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Kavga eden liseli kız öğrencilerinin arkadaşlarının ise kavgayı ayırmayıp seyretmesi dikkat çekerken, o anlar kavgayı izleyen diğer liseli öğrencilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Öte yandan kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen liseli gençlerin kavgayı gülerek izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı. (İHA)

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