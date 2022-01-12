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  4. Liseli kızların acımasız kavgası! Yumruklayıp başını yere vurdu

Liseli kızların acımasız kavgası! Yumruklayıp başını yere vurdu

12.01.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da liseli kız öğrencilerin acımasız kavgası diğer öğrenciler tarafından kaydedildi. Görüntülerde önce tartıştıkları görülen liseli öğrenciler daha sonra birbirlerini darp etmeye başlıyor. Korkunç kavga diğer öğrencilerin araya girmesiyle son buldu.

Liseli kızların acımasız kavgası! Yumruklayıp başını yere vurdu

Antalya'da, bir meslek lisesinde birbirlerine hakaret eden iki kız arkadaş, okul bahçesinde kavga etti. Biri diğerini yere yatırıp önce yumrukladı, daha sonra başını yere vurup, darbetti. Öğrencilerin kavgası arkadaşları tarafından anbean kaydedildi.

ÖNCE YUMRUKLADI SONRA...

Olay, Antalya'nın Serik ilçesindeki Kız Meslek Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki kız arkadaş, önce birbirlerine hakaret etti, daha sonra kavga etmeye başladı. Kızlardan biri diğerini yere yatırıp, önce yumrukladı, daha sonra başını yere çarparak darbetti. Kavga anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Araya giren arkadaşları, kavgayı güçlükle ayırdı. (DHA)

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