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Liseli kızların bıçaklı kavgası kamerada

24.11.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki kız öğrenci grubu arasında çıkan tekme, tokat ve bıçaklı kavga, erkek öğrencilerin araya girmesiyle kan dökülmeden önlendi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Uncalı semtinde 2 farklı lisede okuyan kız öğrenciler, bir parkta önce tartıştı, sonra ise tekme- tokat kavga etti.

ERKEK ÖĞRENCİLER AYIRDI

Kız öğrencilerden birinin elindeki ekmek bıçağı, paniğe neden oldu. Görüntüyü çeken bir erkek öğrenci "Uncalı'da kavga var" diye bağırırken, başka bir öğrenci ise "Elinde Enis bıçak var. Bıçak, bıçak" diye çığlık atarak, erkek öğrencileri uyardı. Araya giren erkek öğrenci, kızın elindeki ekmek bıçağını güçlükle aldı. Görüntüyü çeken erkek öğrencinin, "Bıçağı verme abi polisi ara parmak izi alsınlar" sözleri, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Ekmek bıçağını almaya çalışan öğrenci ise elinden hafif şekilde yaralandı. (DHA)

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antalya
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