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Liseli kızların kavgasını, erkekler zor ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 12:47 | Son Güncelleme

IĞDIR merkezde, okul çıkışı buluşan liseli 6 kızın sokak ortasındaki kavgası, onları ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan arkadaşlarınca kaydedildi.

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR merkezde, okul çıkışı buluşan liseli 6 kızın sokak ortasındaki kavgası, onları ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan arkadaşlarınca kaydedildi. Liselileri, kavga ederken gören erkekler, güçlükle ayırdı. Olay, yaklaşık 1 hafta önce, kent merkezinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen lise öğrencisi 6 kız, iddiaya göre, okul çıkışı sokakta buluştu. Kız öğrenciler, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kızlardan biri, diğerinin saçından çekti. İki kız, birbirine tekme attı. Bu anlar, kızları ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan arkadaşlarınca kaydedildi. Kızları sokak ortasında kavga ederken gören erkekler, zor ayırdı. Liseli kızlar, birbirine hakaret ederek, olay yerinden uzaklaştı.

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