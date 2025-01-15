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  4. Liseli kızların sınıftaki 'sigara' tartışması okul dışına taştı! Küçük kız o anları anlattı: Saçımdan tutulup bıçak saplandı

Liseli kızların sınıftaki 'sigara' tartışması okul dışına taştı! Küçük kız o anları anlattı: Saçımdan tutulup bıçak saplandı

15.01.2025 09:37
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Diyarbakır'da iddiaya göre A.K. (15), arkadaşları ve başka birkaç öğrenci arasında sınıfta sigara içilmemesi konusunda tartışma yaşadı. Burada başlayan tartışma okul dışına da taştı. Okul çıkışında A.K., okulla ilişiği olmayan 18 yaşındaki D.Y. adlı kız tarafından karnından bıçaklandı. Konuyla ilgili olarak konuşan küçük kız, "Bir anda sağ taraftan bana bir tekme geldi. Döndüğümde saçımdan tutulup bıçak saplandı" dedi.

Ergani Anadolu Lisesi'nde 13 Ocak'ta iddiaya göre, A.K. (15), arkadaşları ve başka birkaç öğrenci arasında sınıfta sigara içilmemesi konusunda yaşanan tartışma okul dışına taştı.

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ARKASINDAN GİDİP BIÇAKLADI

Okul çıkışında A.K., okulla ilişiği olmayan 18 yaşındaki D.Y. adlı kız tarafından karnından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.K. ise polis arabasıyla Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi.

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SALDIRGAN KIZ TUTUKLANDI

A.K., buradaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheli D.Y. ise Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

"SAÇIMDAN TUTULUP BIÇAKLANDIM"

A.K., okul çıkışında bir anda seslenildiğini belirterek, “Dönüp baktığımız sırada 'karakol orada bir derdiniz varsa gidip orada konuşalım' dedim. Bir anda sağ taraftan bana bir tekme geldi. Döndüğümde saçımdan tutulup bıçak saplandı. Kan görünce o korkuyla yere düştüm. Polis arabası geldi ve hastaneye gittim. 7 dikiş atıldı. Beni bıçaklayan dışarıdandı. Kendisini tanımıyorum” dedi.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır lise
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