HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Liseli kızların vatandaşları bile şaşkına döndüren şok cihazlı kavgası! O anlar kamerada

Liseli kızların vatandaşları bile şaşkına döndüren şok cihazlı kavgası! O anlar kamerada

19.01.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi. Kavgada bir kız şok cihazı kullanınca, vatandaşlar bile şaşkına döndü.

Olay, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre iki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı. Çıkan sesler, kavgayı ayırmak isteyen vatandaşları şaşkına çevirdi.

Devreye hemen belediyenin güvenlik görevlileri girerken, birbirlerine ağza alınmayacak küfürler eden grup güçlükle ayrıldı.

Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu. Kızlar ise bölgeden ayrıldı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayınpederini baklavayla zehirlemişti! Cani damadın cezası belli olduKayınpederini baklavayla zehirlemişti! Cani damadın cezası belli oldu
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim!Bolu Belediye Başkanı Özcan: Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim!
Tüm senaryolar o tarihi gösterdi! "Sinyaller çok arttı"Tüm senaryolar o tarihi gösterdi! "Sinyaller çok arttı"
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kavga şok cihazı

En Çok Okunan Haberler

Aboubakar konusunda sıcak gelişme!

Aboubakar konusunda sıcak gelişme!

15 Aralık'ta başladı, fiyatlar yüzde 35 arttı

15 Aralık'ta başladı, fiyatlar yüzde 35 arttı

İstanbul'daki ev kura çekilişinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

İstanbul'daki ev kura çekilişinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

96 yaşındaki kadını ellerinden yatağa bağlayıp...

96 yaşındaki kadını ellerinden yatağa bağlayıp...

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.