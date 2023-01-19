Liseli kızların vatandaşları bile şaşkına döndüren şok cihazlı kavgası! O anlar kamerada

Olay, dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre iki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı. Çıkan sesler, kavgayı ayırmak isteyen vatandaşları şaşkına çevirdi.

Devreye hemen belediyenin güvenlik görevlileri girerken, birbirlerine ağza alınmayacak küfürler eden grup güçlükle ayrıldı.

Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu. Kızlar ise bölgeden ayrıldı. (İHA)



