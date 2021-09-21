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Liseli kızlarının işçi tarafından kaçırıldığını iddia eden aileden yardım çığlığı

21.09.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da dün sabaha karşı ortadan kaybolan 15 yaşındaki kızları A.R.Ş.’nin orman işçisi İ.Ç. (40) tarafından kandırılıp kaçırıldığını iddia eden ailesi, çocuklarının bulunmasını istiyor. A.R.Ş.’nin annesi Naime Ş. (54) kızına seslenerek “Kızımı kandırdılar. Bunu yapan ömür boyu hapse girsin. Kızım evine geri dön” dedi.

Liseli kızlarının işçi tarafından kaçırıldığını iddia eden aileden yardım çığlığı

Olay, dün sabaha karşı Karaisalı ilçesi Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar köyünde yaşandı. Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi A.R.Ş., iddiaya göre okulların açılmasıyla yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleşti. Birkaç gün yurtta kalan lise öğrencisi daha sonra geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü orman işçisi İ.Ç.’nin tuttuğu evde kalmaya başladı.

ÖNCESİNDE YAŞANANLAR

Yurt yetkilileri kız çocuğunun gelmemesi üzerine durumu aileye bildirdi. Aile Karaisalı’ya giderek kızlarının İ.Ç.’nin evinde kaldığını öğrendi. İ.Ç.’den şikayetçi olan A.R.Ş.’nin babası Halil Ş. (50), kızını da alarak köye döndü. Jandarma, İ.Ç.’nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Babasına sorun olmadığını, İ.Ç.’nin kendisine zarar vermediğini dile getiren A.R.Ş. içine kapanmaya başladı. 20 Eylül sabahı aile, kızlarının evde olmadığını fark etti. Durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma, kızı bulmak için çalışma başlattı. Ailesi ise A.R.Ş.’nin kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

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YEĞENİMİ YÜZDE YÜZ O KAÇIRDI

Yeğeni A.R.Ş.'nin komşuları tarafından İ.Ç. ile tanıştırıldığını ve o günden beri görüştüklerini dile getiren teyzesi Eşe A. (50) aile olarak bu durumdan yeni haberdar olduklarını kaydetti. Okulların açılmasıyla A.R.Ş.’nin Karaisalı merkeze gittiği fakat tüm aileyi kandırarak yurtta kalmak yerine İ.Ç.’nin evinde kaldığını söyleyen Eşe A., “Daha sonra olaylar ortaya çıkınca kızı eve getirdik. Birkaç gün sonra da ortadan kayboldu. Yüzde yüz onun kaçırdığından eminiz. Babasını arayıp 'kızı öldürürüm, şikayetinizi çekin' demiş. Bu yaşta böyle bir şey olur mu?” dedi.

"KIZIMI GERİ GETİRSİNLER"

Dün sabahtan beri kızından haber alamayan ve gözyaşlarıyla gelecek müjdeli bir haberi bekleyen anne Naime Ş. ise yaşananlardan dolayı şaşkın olduğunu dile getirdi. Kızının eve geri getirilmesini istediğini belirten anne, “O kişi ömür boyu hapse girsin. Kızımı uyardım ama dinlemedi. Olayları sonradan anladım. Sabah kalktım çocuğum yok. Kızım buraya gel. Evine gel kızım” diye konuştu. Baba Halil Ş. ise küçük yaştaki kızını alıkoyan kişinin en ağır cezayı almasını istediğini ifade etti.
Öte yandan kardeşini bulmak için köydeki akrabalarıyla ormanlık arazileri karış karış arayan Osman Ş. ise kız kardeşini çok sevdiğini bulana kadar durmayacağını vurguladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Adana
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