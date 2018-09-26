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Liseli kuzenlerin sac tava keyfi hastanede bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

Erzincan'da arkadaşlarına sac tava yemeği hazırlarken su döktüğü tavadaki yağın alev almasıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yanan lise öğrencileri Yavuz Selim Durur ile kuzeni Onur Çokgüler, iyileşip okula gidecekleri günü bekliyor - Yavuz Selim Durur: "Kuzenimle arkadaşlarımıza sac tava yemeği hazırlıyorduk. Tavadaki kızgın yağın üzerine suyu dökünce yağ ve ateşin üzerimize gelmesiyle yüzümüz, kollarımız ve ayağımız yandı"

Erzincan'da arkadaşlarına sac tavada yemek hazırlarken tavadaki kızgın yağın üzerine su döken Yavuz Selim Durur ile kuzeni Onur Çokgüler, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Erzincan'da yaşayan lise öğrencileri Yavuz Selim Durur (16) ile kuzeni Onur Çokgüler (16), 15 gün önce gittikleri bir piknik alanında arkadaşlarına sac tava yapmak için ateş yaktı.

Ateşin üzerindeki tavaya yağ koyan Durur ve Çokgüler, bir süre sonra tavaya su döktü. Tavadaki kızgın yağın alev almasıyla Durur ve Çokgüler, yaralandı.

Yüz, el ile ayaklarında birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan kuzenler, çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesiyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kuzenlerin Yanık Merkezindeki tedavileri sürüyor.

Kuzenler, iyileşip okullarına gideceği günü bekliyor.

Durur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı olayı unutamadığını anlatarak, "Kuzenimle arkadaşlarımıza sac tava yemeği hazırlıyorduk. Tavadaki kızgın yağın üzerine suyu dökünce yağ ve ateşin üzerimize gelmesiyle yüzümüz, kollarımız ve ayağımız yandı." dedi.

Durur, bundan sonra daha dikkatli iş yapacağını belirterek, okulunu çok özlediğini ve biran evvel iyileşmek istediğini dile getirdi.

- "Biz yandık başkaları yanmasın"

Çokgüler de yaşadığı talihsiz olaya üzüldüğünü ifade ederek, "Kızgın yağın içine birden su dökünce çok kötü yandık. Sol kolum, dirseklere kadar ve ayak bileklerim yandı. Uzun süredir hastanedeyiz. Bu konularda çok dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. Yaşadığımız olay ders oldu. Biz yandık başkaları yanmasın. Mangal ya da sac tava yaparken tavadaki sıcak yağın üzerine su dökmesinler." diye konuştu.

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