HABER

Liseli Mahmut Gazi, 2 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 14:54 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da 2 gün önce okula gittiğini söyleyerek evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Mahmut Gazi Akıncı (15) için arama çalışması başlatıldı.

Liseli Mahmut Gazi, 2 gündür kayıp

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da 2 gün önce okula gittiğini söyleyerek evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Mahmut Gazi Akıncı (15) için arama çalışması başlatıldı. Latif Akıncı, evden kaçtığını düşündüğü oğluna dönmesi için çağrıda bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan ve zaman zaman okuldan kaçarak devamsızlık yapan Mahmut Gazi Akıncı, ailesinin öğretmenlerle konuşmak için okula gideceğini öğrendi. Önceki gün sabah saatlerinde okula gideceğini söyleyip evden çıkan Akıncı geri dönmedi. Ailesi, Mahmut Gazi Akıncı'ya ulaşmaya çalıştı, sonuç alamayınca da polise başvurdu. Polis, Akıncı'nın bulunması için çalışma başlattı.
Latif Akıncı, 6 çocuğunun en küçüğü olan Mahmut Gazi'nin evden kaçmış olabileceğini söyledi. Kentin dört bir yanına kayıp ilanları asan Akıncı, oğlunun eve dönmesi için çağrıda bulundu, görenlerin kendisine haber vermesini istedi.
'EVİNE GEL OĞLUM HEPİMİZ PERİŞANIZ'
Çocuğunun hayatından endişe duyduğunu ifade eden Latif Akıncı, şunları dedi:
"Okula gitmediğini, devamsızlık yaptığını öğrendik. Okul müdürü, 'gelsin, bir şey olmaz' dedi. Kaybolduğu günün sabahı ben erken evden çıktım, oğlum da kahvaltısını yapıp çıkacaktı. Ben okula gittim, bekledim, gelmedi. İki gündür haber alamıyoruz. Oğlum çok duygusal bir çocuktu, en ufak bir konuda bakarsın ki gözyaşlarına boğulurdu. Evdekiler ile çok iyi geçinir, sakin ve efendi bir yapısı var. Cebinde 5 lira vardı. Evde bulunan 60 lirayı da almış, devamsızlığından dolayı eve gelmediğinden şüpheleniyorum. Çünkü ben 'müdürün yanına gideceğim' dediğimde, 'müdür ve babam bana kızar mı? Diye düşünmüş olabilir. Kayıp ilanımızı emniyette verdik. Sabaha kadar çocuğumu cadde sokak parklarda aradım. Annesi, ablaları perişan. Herkesin huzurunda söylemek istiyorum, oğlum çıksın evine gelsin bağrıma basacağım. Gazi beni duyuyorsan evine gel oğlum annen, bizler perişanız. Sana kızmayacağım, darılmayacağım. Çocuğumu gören olursa rica ediyorum bize ulaşsınlar."
​Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün ise Mahmut Gazi Akıncı bulunması için özel ekip görevlendirildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Liseli Mahmut Gazi, 2 gündür kayıpLiseli Mahmut Gazi, 2 gündür kayıpLiseli Mahmut Gazi, 2 gündür kayıp

PARTNER2019 Miss Turkey birincisinden estetik açıklaması2019 Miss Turkey birincisinden estetik açıklaması
73 yaşındaki hırsızlık şüphelisi yakalandı73 yaşındaki hırsızlık şüphelisi yakalandı
Piknik yolunda kaza: 5'i çocuk 10 yaralıPiknik yolunda kaza: 5'i çocuk 10 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.