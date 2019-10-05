Liseli Mahmut Gazi, 2 gündür kayıp

"Okula gitmediğini, devamsızlık yaptığını öğrendik. Okul müdürü, 'gelsin, bir şey olmaz' dedi. Kaybolduğu günün sabahı ben erken evden çıktım, oğlum da kahvaltısını yapıp çıkacaktı. Ben okula gittim, bekledim, gelmedi. İki gündür haber alamıyoruz. Oğlum çok duygusal bir çocuktu, en ufak bir konuda bakarsın ki gözyaşlarına boğulurdu. Evdekiler ile çok iyi geçinir, sakin ve efendi bir yapısı var. Cebinde 5 lira vardı. Evde bulunan 60 lirayı da almış, devamsızlığından dolayı eve gelmediğinden şüpheleniyorum. Çünkü ben 'müdürün yanına gideceğim' dediğimde, 'müdür ve babam bana kızar mı? Diye düşünmüş olabilir. Kayıp ilanımızı emniyette verdik. Sabaha kadar çocuğumu cadde sokak parklarda aradım. Annesi, ablaları perişan. Herkesin huzurunda söylemek istiyorum, oğlum çıksın evine gelsin bağrıma basacağım. Gazi beni duyuyorsan evine gel oğlum annen, bizler perişanız. Sana kızmayacağım, darılmayacağım. Çocuğumu gören olursa rica ediyorum bize ulaşsınlar."

​Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün ise Mahmut Gazi Akıncı bulunması için özel ekip görevlendirildiği öğrenildi.

