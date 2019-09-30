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Liseli Melike, anjiyo ile sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.09.2019 15:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, mide ağrısı ve bacaklarına kramp girmesi şikayetiyle hastaneye başvuran ve hipertansiyon hastası olduğu belirlenen Melike Ton (15) anjiyo yapılarak sağlığına kavuştu.

Liseli Melike, anjiyo ile sağlığına kavuştu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, mide ağrısı ve bacaklarına kramp girmesi şikayetiyle hastaneye başvuran ve hipertansiyon hastası olduğu belirlenen Melike Ton (15) anjiyo yapılarak sağlığına kavuştu.
Lise öğrencisi Melike Ton, mide ağrısı ve bacaklarına giren kramp şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine başvurdu. Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ağrılarının kardiyoloji kaynaklı olabileceğinden şüphelenilen Melike, Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine sevk edildi. Kardiyoloji servisinde Doç. Dr. Mustafa Argun tarafından yapılan muayenede aort damarında ciddi daralma tespit edilen Melike'nin hipertansiyon hastası olduğu belirlendi. Melike, yapılan anjiyonun ardından sağlığına kavuştu.
Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mustafa Argun, hastanın bacakta kramp tarzında ağrı yakınması ile başvurduğunu ifade ederek "Muayenesinde hipertansiyon saptadık. Ekokardiyografik incelemesinde kalpten çıkan ve vücuda kan taşıyan ana damarın inen kısmında ciddi darlığı vardı. Anjiografik yöntemle bu darlığa stent yerleştirerek hastalığın tedavisini gerçekleştirdik. Çocuklarda, erişkinlerden farklı olarak hipertansiyon nadir olarak görülmektedir. Genelde de bunun altında kardiyak, nefrolojik ve endokrin nedenler yatabilmektedir. Dolayısıyla tansiyon ölçümü sağlıklı çocuk muayenesinin bir parçası olmalı ve hipertansiyon saptandığında altta yatan neden araştırılarak nedenine yönelik tedavi planlanmalıdır" diye konuştu.
Sağlığına kavuşan Melike Ton ise, "Midemi üşütmüştüm, o vesile ile buraya geldim. Acildeki doktor kalbimde sorun olduğunu ve çocuk kardiyoloji polikliniğine başvurmam gerektiğini söyledi. Bende kardiyoloji bölümünden Mustafa Argun hocama geldim. Tomografi çekiminin ardından aort damarımın daraldığını ve hipertansiyon olduğumu tespit ettiler. Daha sonra anjiyo yaparak balon patlattılar. Şuan eskisine göre çok daha iyiyim. Kendisine çok teşekkür ediyorum hayatımı kurtardı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Liseli Melike, anjiyo ile sağlığına kavuştu

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