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Liseli Melike, voleybol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 13:32 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Zara ilçesinde voleybol oynarken rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen lise öğrencisi Melike Uysal (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Liseli Melike, voleybol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Zara ilçesinde voleybol oynarken rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen lise öğrencisi Melike Uysal (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Zara Anadolu Lisesi 11'inci sınıfta eğitim gören, Abdullah- Yurdagül Uysal çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Melike Uysal, iki gün önce okulda düzenlenen voleybol turnuvasında, maç sırasında rahatsızlandı. Ambulans ile önce Zara Devlet Hastanesi'ne götürülen Melike, kalp krizi şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanenin pediatri yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Melike Uysal, bugün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melike'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Liseli Melike, voleybol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu öldü

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