Liseli Melike, voleybol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Sivas'ta voleybol oynarken, rahatsızlanan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren liseli Melike Uysal'ın (17) cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Zara ilçesine getirilen Uysal için Merkez Çarşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Seyit Ahmet Pala, genç kızın öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi Melike'nin ağabeyi Ümit Uysal, kardeşinin tabutuna dokunarak, gözyaşı döktü. Ağabey Uysal'ı yakınları teskin etti. Melike Uysal, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

20 GÜN ÖNCE ANJİYO OLMUŞ

Öte yandan Melike Uysal'ın, yaklaşık 20 gün önce, kalp rahatsızlığı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve anjiyo olduğu ardından da taburcu edildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI



