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Liseli Melis, alışveriş merkezinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 18:38 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, lise 10'uncu sınıf öğrencisi Melis K.

Liseli Melis, alışveriş merkezinde intihar etti

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, lise 10'uncu sınıf öğrencisi Melis K. (15), alışveriş merkezinin 9'uncu kat penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Ereğli merkezinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Okul çıkışı alışveriş merkezine giden Melis K., 9'uncu kata çıktı. Burada bir süre dolaşan Melis K., ardından herkesin gözü önünde pencereden kendisini boşluğa bıraktı. Bina girişine düşen Melis K., olay yerinde yaşamını yitirdi. Melis K.'nin intiharına tanık olan arkadaşları büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan öğrenciler, birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Acı haberi alarak alışveriş merkezinin önüne gelen Rüstem K.'yi polisler sakinleştirdi. Melis K.'nin cansız bedeni, polisin yaptığı incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIM
Merkez Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Melis K.'nin sosyal medya hesabındaki 've ben ölmek isteyen bir kız için çok bile yaşadım' paylaşımında bulunduğu belirlendi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Liseli Melis, alışveriş merkezinde intihar ettiLiseli Melis, alışveriş merkezinde intihar ettiLiseli Melis, alışveriş merkezinde intihar ettiLiseli Melis, alışveriş merkezinde intihar etti

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