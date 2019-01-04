HABER

Liseli milli judocunun ismi spor salonuna verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 18:06 | Son Güncelleme

BURSA'da, Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan spor salonuna, gençlerde Avrupa ve dünya judo şampiyonu lise öğrencisi Semanur Erdoğan'ın ismi verildi.

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'da, Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan spor salonuna, gençlerde Avrupa ve dünya judo şampiyonu lise öğrencisi Semanur Erdoğan'ın ismi verildi.

Gemlik Belediyesi'nin Özdilek Cevdet-Aynur Mayruk Kız İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesine yaptırdığı spor salonu için tören düzenlendi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve ilçe sakinleri katıldı. Salona, Gemlik Belediyespor sporcusu, Avrupa ve dünya judo şampiyonu Semanur Erdoğan'ın ismi verildi.

BAŞKAN ŞAMPİYONLUK İSTEDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ismi spor salonuna verilen lise öğrencisi Semanur'u kürsüye davet ederek, olimpiyat ve dünya şampiyonluğu sözü istedi. Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş da birlik ve beraberlik mesajları vererek, Semanur Erdoğan'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti. Semanur Erdoğan Spor Salonu, dualarının ardından kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

PARTNERAteşli polis mesleğe geri döndü!Ateşli polis mesleğe geri döndü!
Hayvan yemi yüklü hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldiHayvan yemi yüklü hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi
Vali yardımcısından kaymakamlık yaptığı ilçedeki öğrencilere destekVali yardımcısından kaymakamlık yaptığı ilçedeki öğrencilere destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Mehmet Gelen tutuklandı

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Tutuklandı

Kayseri'de sokak köpekleri saldırısı! Lise öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda yeni gelişme! 12 kişi için tutuklama kararı

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün iğrenç yüzünü anlattı

Teslim oldu, her şeyi anlattı! Yaralı teröriste tecavüz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.