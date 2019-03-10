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Liseli Muammer, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi (Tekrar)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 13:45 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin kasksız sürücüsü lise öğrencisi Muammer Başyiğit (16), öldü.

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Selendi ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin kasksız sürücüsü lise öğrencisi Muammer Başyiğit (16), öldü.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Selendi - Demirci karayolunda meydana geldi. Selendi Sanayi Sitesi'nden Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıkan Muammer Başyiğit yönetimindeki motosiklet, girdiği virajda kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada kask takmadığı belirlenen Selendi Çok Programlı Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Muammer Başyiğit, yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Muammer Başyiğit'in cenazesi, Selendi Devet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Seçim çalışmalarından dönen Cumhur İttifakı'nın Selendi Belediye Başkan Adayı MHP'li Nurullah Savaş ve AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, acı haberin ardından hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı. Başyiğit'in, Kaçar'ın halası Dudu Başyiğit'in torunu olduğu belirtildi.

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