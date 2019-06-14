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Liseli öğrenciler diplomalarını denizden aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 19:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Hatice Erdem Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nden mezun olan 69 öğrenci diplomalarını yüzerek denizden aldı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Hatice Erdem Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nden mezun olan 69 öğrenci diplomalarını yüzerek denizden aldı.
Kdz. Ereğli Hatice Erdem Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi tarafından farklı bir mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Okul Müdürü Hüseyin Arslan, mezun olan öğrencilere iyi birer denizci olmaları tavsiyesinde bulundu. Arslan konuşmasında “Sizlerden isteğim eğitiminize devam edip, üniversite mezunu olarak dünya denizinde Türk sancağını şereflendiren denizciler olarak görev yapmanızdır. Unutmayın, rüzgarın yönünü değiştiremezsiniz, ancak yelkeni gideceğiniz yöne çevirmek sizin elinizde. Bu okul sizleri yetiştirdi, sizlere meslek ve gelecek öğretti. Bu bilinçle iş hayatına ileride atacağınız adımlarla bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz“ dedi.
Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler denize atılan şişelerin içerisindeki diplomalarını yüzerek aldılar. Protokol üyeleri tarafından denize atılan şişeleri öğrenciler denize atlayıp yüzerek kıyıya sürükleyerek aldı. Öğrenciler diplomalarını aldıkları sırada okula ait bir bot ve okulda görev yapan bir öğretmende güvenlik amaçlı denizde beklediler. Öğrenci velileri ve törene katılanlar tarafından alkışlanan öğrenciler mezun olmanın sevincini yaşadı.

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