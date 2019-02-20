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Liseli öğrenciler Fırat Çakıroğlu’nu andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Hacı Sevim Yıldız Eğitim Kampüsü’nde eğitim gören Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı mensubu öğrenciler, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu ölüm yıl dönümünde dualarla andı.20 Şubat 2015 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi’nde PKK’lı teröristler, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı mensubu Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu bıçaklayarak şehit etmişti.

Liseli öğrenciler Fırat Çakıroğlu’nu andı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Hacı Sevim Yıldız Eğitim Kampüsü’nde eğitim gören Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı mensubu öğrenciler, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu ölüm yıl dönümünde dualarla andı.
20 Şubat 2015 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi’nde PKK’lı teröristler, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı mensubu Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu bıçaklayarak şehit etmişti. Her yıl Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ölüm yıl dönümünde Türkiye genelinde anma programı düzenlenirken, İnegöl’de Hacı Sevim Yıldız Eğitim Kampüsü’nde eğitim gören ülkücü öğrenciler, kampüs mescidinde şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Kur’an-ı Kerim okuttu.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İnegöl İlçe Başkanı Alparslan Demir, "2015 yılında Ege Üniversitesi’ni işgal etme ve eğitim gören öğrencilerin haklarını gasp etme girişiminde bulunan PKK’lı teröristler ile mücadele eden Fırat Yılmaz Çakıroğlu düzenlenen bir saldırı ile şehadet şerbetini içmiş ve Türk milletinde tarifi imkansız bir yara bırakmıştı. Geçmişte yaşanan elim olayları unutmamak, onların aziz hatıralarını yaşatmak için çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Böylesi manevi bir program tertipleyen liseli kardeşlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Liseli öğrenciler Fırat Çakıroğlu’nu andı

Liseli öğrenciler Fırat Çakıroğlu’nu andı

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