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Liseli öğrenciler Gündoğdu Meydanı'nda 'İklim Grevi' yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

 İZMİR'de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen liseli gençler, 'İklim Grevi' gerçekleştirdi.

Liseli öğrenciler Gündoğdu Meydanı'nda 'İklim Grevi' yaptı

Melis KARAKUZULU İZMİR, (DHA) - İZMİR'de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen liseli gençler, 'İklim Grevi' gerçekleştirdi. Oturma eylemi yapan gençler hükümeti ve yerel yönetimleri acilen önlem almaya davet etti.
İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in (16) geçen yıl İsveç Parlamentosu önünde başlattığı ve her cuma devam eden 'İklim İçin Okulu Bırakma Eylemleri' Türkiye dahil dünyanın dört bir yanına yayılmıştı. Bilim insanlarına göre 2030 yılına kadar tüm dünyada karbon salınımı sıfıra indirilmezse su kıtlığı başta olmak üzere ortaya çok büyük çevre felaketleri çıkması bekleniyor. Bugün, dünyanın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak, 'Fridays For Future İzmir' adı altında Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda toplanan liseli öğrenciler, iklim krizine somut adımlar atılmasını talep etti. Meydanda oturma eylemi yaparak İklim Grevi gerçekleştiren yaklaşık 70 liseli öğrenci, ellerinde 'Otuzlarımı görmek istiyorum', 'İklim krizinin farkında mısınız?', 'Denizler yükseliyor biz de', 'Gezegen B Yok', 'Geleceğimden endişe ediyorum', 'Eğitimliyi dinlemeyecekseniz neden okula gidelim?', 'Winter is not coming' yazılı pankartlar taşıdı. Karbon salınımını azaltmak adına sadece 11 yılın kaldığını söyleyen öğrenciler, hükümeti ve yerel yönetimleri acilen önlem almaya davet etti. İzmir'de üçüncü kez bir araya gelen öğrencilerin oturma eylemine çok sayıda yetişkin de alkışlarla destek verdi. Gençlerin oturma eylemi ile başlayan iklim grevi etkinlikleri, yetişkinlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da destek vereceği 'Sıfır Gelecek' isimli platform öncülüğünde yapılacak yürüyüşün ardından Kültürpark'ta gerçekleşecek festival ile sona erecek.
'ÖNLEM ALINMAZSA 2030'DAN SONRA BİLDİĞİMİZ YAŞAM SONA ERECEK'
'Sıfır Gelecek' aktivisti Emin Şakir, "Bugün dünyanın binlerce yerinde iklim krizine karşı eylemler gerçekleşiyor. Bilim insanlarının en iyimser raporlarına göre, karbonu sıfırlamamız için önümüzde 11 yılımız kaldı. 11 yıl içinde acil bir önlem alınmazsa 2030'dan sonra bildiğimiz yaşam sona erecek. Bunun için hükümetlerin ve yerel yönetimlerin iklim acil durumu ilan etmesini ve gereğini yapmasını talep ediyoruz. Bu tüm dünya için ilk adım. Bu eylemlere ve bilinçlendirme, farkındalık yaratma çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.

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Liseli öğrenciler Gündoğdu Meydanı'nda 'İklim Grevi' yaptıLiseli öğrenciler Gündoğdu Meydanı'nda 'İklim Grevi' yaptıLiseli öğrenciler Gündoğdu Meydanı'nda 'İklim Grevi' yaptıLiseli öğrenciler Gündoğdu Meydanı'nda 'İklim Grevi' yaptı

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