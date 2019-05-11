Liseli öğrenciler iktidar ve muhalefet temsilcisi olarak karşı karşıya geldi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 21 lise arasından ilk dörde kalan Meslek Lisesi öğrencileri düzenlenen münazarada kıyasıya yarıştı. Toplumun suça yönelten etkenlerin işlendiği münazarayı Ormanlı Çok Programlı Lisesi öğrencileri kazandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 21 lise arasında münazara yarışması düzenlendi. Yarışma sonunda ilk dörde kalan Hacı Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi, Ormanlı Çok Programlı Lisesi, Kdz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İMKB Atatürk Anadolu Lisesi bu akşam Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen finalde yarıştılar.

Yarışma öncesi Hatice Erdem Denizcilik ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından Kdz. Ereğli Fen Lisesi Spor Salonu’nda iftar yemeği verildi. Protokol üyeleri ve öğrenciler iftarın ardından Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlene yarışmaya katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan yarışmayı Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, Kdz. Ereğli İlçe Milli eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Zonguldak İl Milli eğitim Şube Müdürü Üçler Sarıkaya, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Tat Metal Çelik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri yer aldı.

Öğrenciler okullarına göre iktidar ve muhalefet temsilcisi olarak yarıştılar. İktidar temsilcisi öğrenciler suçların önlenmesinde yasaların önemi üzerinde konuşurken, muhalefet temsilcisi öğrenciler ise suçların önlenmesinde değerlerin daha önemli olduğu üzerinde durdu. Yaklaşık 2 saat süren münazara sonunda Ormanlı Çok Programlı Lisesi öğrencileri muhalefet olarak yaptıkları konuşma da ortaya koydukları fikirler ile jüri tarafından birinciliğe layık görüldü. Yarışmada birinci olan Ormanlı Çok Programlı Lisesi’ne ödül olarak bin 500 TL’lik hediye çeki verildi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu öğrencilerin özgür fikirlerini cesur bir şekilde herkesin önünde beyan etmelerinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Çorumluoğlu konuşmasında “4 okulumuzu da öncelikli olarak tebrik ediyorum. Ülkemizi de pırıl pırıl, başarılı ve öz güveni yüksek bu gençlerimize emaneten bırakacağız. Öz güveninizden dolayı sizleri tebrik ederim. Bu hazirun karşısında düşüncelerinizi özgürce ifade etmek bence asıl kazanımdır” dedi.

Yarışma protokol ile öğrencilerin toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.



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