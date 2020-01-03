Liseli öğrenciler, olduğu yerde 8 yöne hareket edebilen robot kol yaptı

elektronik ve teknoloji alanı öğrencileri ve öğretmenleri, olduğu yerde 8 yöne hareket edebilen robot kol yaptı.

Okulun elektrik-elektronik ve teknoloji alanı endüstriyel bakım ve onarım dalında elektrik makineleri ve kumanda teknikleri dersinde 8 öğrenci ve elektrik öğretmeni Mahmut Katırcıoğlu, 4 aylık bir sürede robot kol yaptı. 4 tekerli bir düzenek üstünde hareket edebilen ve olduğu yerde 8 yöne birden gidebilen robot, cisimleri bir yerden alıp, başka bir yere taşıyabiliyor. Okul tarihinde ilk kez yapılan robotun geliştirilerek uzaktan kumandalı ve daha gelişmiş şekilde bomba imha robotu olarak üst modelinin yapılması hedefleniyor.

“Birbirinden bağımsız 4 teker olduğu yerde 8 yöne hareket edebiliyor”

Robotun teknik özelliklerinden bahseden Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik öğretmeni Mahmut Katırcıoğlu, “Robotomuzu geçen sene Samsun’da düzenlenen yarışmaya temalı kategorisinde yarışmak üzere dizayn ettik. Üzerinde bulunan motorlar ve kayışlar hariç bütün parçaları kendimiz tasarlayıp, imal ettik. Mecanum tekerleklerinden tutun da eklemlerine kadar her parçasını biz yaptık. Robotumuzun 4 adet birbirinden bağımsız hareket eden mecanum tekerleği var. Tekerler birbirinden bağımsız hareket ettiği için oldukları yerde 8 yöne de hareket edebiliyorlar. Yani robot olduğu yerde sola, sağa doğru gidebiliyor, çapraz gidebiliyor, tank gibi olduğu yerde dönebiliyor. Arabaların yaptığı dönüşleri de yapabiliyor” dedi.