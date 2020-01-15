Liseli öğrenciler yaşlı adamın eli kolu oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde lise öğrencileri pencereden yaşlı bir adamın odun kırdığını görüp yardıma koştular.

Kozan Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri okulun yanında bulunan bir evin önünde yaşlı adamın odun kırdığını pencereden görmeleri üzerine yardım için harekete geçtiler. Durumu okul müdürü Levent Tetik’e anlatan öğrenciler, yaşlı adama yardım etmek istediklerini belirterek izin istediler.

Öğrencilerine destek veren okul müdürü Levent Tetik, öğrenciler ile birlikte yardımseverlik örneği gösterdi. 65 yaşındaki Yakup Okuyucu’ya yardıma koşan öğrenciler okul müdürü Levent Tetik ile birlikte yaşlı amcanın odunlarını kırdı. Yaşlı adam, öğrencilerin fedakarca yardım etmelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu çocuklar iyi ailelerin çocukları. Yaptıkları gerçekten çok büyük anlam ifade ediyor. Ben de gençliğimde yardıma muhtaç olan yaşlı insanlara yardım ederdim. Şu an eminim ki, gençliğimde yaptığım o iyiliklerin karşılığını alıyorum. Okul penceresinden beni görmüşler ve ’yardıma ihtiyacı vardır’ diyerek koşa koşa yanıma geldiler. Odunları beraber kırdık ve beraber taşıdık. Öncelikle çok değerli anne ve babalarına, yetiştiren öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Gençliğin yardım konusunda bilinçli olması gerekiyor. Hiç kimse genç kalmayacak. Elbet herkes bir gün yaşlanacak ve beli bükülecek. İşte o zaman yardıma muhtaç olduğunuzu anlayacaksınız. Birilerinden bir el bekleyeceksiniz. Şimdiden gençlerimize bu şekilde yardım konusunu aşılarsak ileride yardımsever bir toplumun kendiliğinden oluştuğunu mutlak göreceğiz" diye konuştu.

Öğrenciler, vicdan duygusu ile hareket ederek yaşlı adama yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bizler ailemizden ve öğretmenlerimizden yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Pencereden dışarı baktığımızda bu amcamız odunları kırmakta zorluk çekiyordu. Onun işini kolaylaştırmak adına okul müdürümüzden izin isteyerek kendisine yardım ettik. Bize, ’sağ olun’, ’Allah razı olsun’ demesi yetti. Herkesin muhtaç olan insanlara yardım eli uzatması gerektiğini bir kez daha anlamış olduk" dediler.

