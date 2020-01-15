HABER
  4. Liseli öğrenciler yaşlı adamın eli kolu oldu

Liseli öğrenciler yaşlı adamın eli kolu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde lise öğrencileri pencereden yaşlı bir adamın odun kırdığını görüp yardıma koştular.Kozan Anadolu Lisesi 9.

Adana’nın Kozan ilçesinde lise öğrencileri pencereden yaşlı bir adamın odun kırdığını görüp yardıma koştular.
Kozan Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri okulun yanında bulunan bir evin önünde yaşlı adamın odun kırdığını pencereden görmeleri üzerine yardım için harekete geçtiler. Durumu okul müdürü Levent Tetik’e anlatan öğrenciler, yaşlı adama yardım etmek istediklerini belirterek izin istediler.
Öğrencilerine destek veren okul müdürü Levent Tetik, öğrenciler ile birlikte yardımseverlik örneği gösterdi. 65 yaşındaki Yakup Okuyucu’ya yardıma koşan öğrenciler okul müdürü Levent Tetik ile birlikte yaşlı amcanın odunlarını kırdı. Yaşlı adam, öğrencilerin fedakarca yardım etmelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu çocuklar iyi ailelerin çocukları. Yaptıkları gerçekten çok büyük anlam ifade ediyor. Ben de gençliğimde yardıma muhtaç olan yaşlı insanlara yardım ederdim. Şu an eminim ki, gençliğimde yaptığım o iyiliklerin karşılığını alıyorum. Okul penceresinden beni görmüşler ve ’yardıma ihtiyacı vardır’ diyerek koşa koşa yanıma geldiler. Odunları beraber kırdık ve beraber taşıdık. Öncelikle çok değerli anne ve babalarına, yetiştiren öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Gençliğin yardım konusunda bilinçli olması gerekiyor. Hiç kimse genç kalmayacak. Elbet herkes bir gün yaşlanacak ve beli bükülecek. İşte o zaman yardıma muhtaç olduğunuzu anlayacaksınız. Birilerinden bir el bekleyeceksiniz. Şimdiden gençlerimize bu şekilde yardım konusunu aşılarsak ileride yardımsever bir toplumun kendiliğinden oluştuğunu mutlak göreceğiz" diye konuştu.
Öğrenciler, vicdan duygusu ile hareket ederek yaşlı adama yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bizler ailemizden ve öğretmenlerimizden yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Pencereden dışarı baktığımızda bu amcamız odunları kırmakta zorluk çekiyordu. Onun işini kolaylaştırmak adına okul müdürümüzden izin isteyerek kendisine yardım ettik. Bize, ’sağ olun’, ’Allah razı olsun’ demesi yetti. Herkesin muhtaç olan insanlara yardım eli uzatması gerektiğini bir kez daha anlamış olduk" dediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Bilgisayar hırsızı kameradaBilgisayar hırsızı kamerada
Tarihi belge ve kitaplar bu atölyede yeniden hayat buluyor Tarihi belge ve kitaplar bu atölyede yeniden hayat buluyor 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Tam 15 köpek...

Son dakika! Van merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Son dakika! Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ankara'da yolun ortasında çıkan kavganın sebebi şaşkına çevirdi

Kavganın sebebi şaşkına çevirdi

İzinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı iddia edilen iş yeri kapatıldı

İzinsiz hipnoz tedavisi yapıldığı iddia edilen iş yeri kapatıldı

Adana'da yaşlı kadının feci ölümü

Yaşlı kadının feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.