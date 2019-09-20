Liseli öğrencilerden 15 Temmuz etkinliği

Sakarya'da Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesinde düzenlenen 15 Temmuz etkinliği kapsamında darbe girişimi gecesi Anadolu Ajansınca (AA) çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, darbe girişiminde şehit olanlar anıldı, öğrenciler şiir okudu, koro halinde 15 Temmuz Marşı'nı seslendirdi. Darbe girişimi gecesini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, böyle bir program düzenleyen okul yetkililerine ve öğrencilere teşekkür etti.

Türkiye'nin yakın tarihinde farklı metotlarla darbeler yapıldığını belirten Işıksu, "Bu millet ilk kez 15 Temmuz'da darbeye 'dur' dedi, müsaade etmedi. Bir demokrasi zaferidir aynı zamanda. Hepimize düşen özellikle gençlerimize düşen görev bu kahraman şehitlerimizi öncelikle unutmayalım, gazilerimizi mutlaka ziyaret edelim. 15 Temmuz'da yaşananları unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. FETÖ terör örgütünün yapmaya çalıştığı bu darbeye karşı devlet millet el ele bu darbeye engel olunmuştur. Bizim milletimiz yakın tarihte ilk kez böyle bir irade ortaya koymuştur. Bu zaferimizi kutluyorum." diye konuştu.