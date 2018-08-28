Liseli Rümeysa'nın lunaparktaki ölümünün nedeni otopsi sonucu belli olacak

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, lunaparkta bindiği 'ahtapot' adlı eğlence aracında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Rümeysa Arslanbuğa'nın (16) kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Ahmet Arslanbuğa, kızının rahatsızlığının olmadığını, hastanede kendisine kandaki pıhtının kalbe giden damarı tıkamış olabileceğinin söylendiğini belirtti.
Kentteki çelik döküm fabrikasında çalışan Ahmet Arslanbuğa, 25 Ağustos Cumartesi günü, oğlu ile lise son sınıf öğrencisi kızı Rümeysa'yı Kültürpark'taki lunaparka götürdü. Burada, kardeşi ile 'ahtapot' adlı eğlence aracına binen Rümeysa Arslanbuğa, fenalaştı. Durdurulan 'ahtapot'tan indirilen Arslanbuğa, sağlık görevlilerince ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Rümeysa Arslanbuğa, ölüme 24 saat direndikten sonra, geçen pazar günü yaşamını yitirdi. Rümeysa Arslanbuğa'nın cenazesi, aynı gün yapılan otopsinin ardından merkez Osmangazi ilçesine bağlı Güneybayır köyünde toprağa verildi.
Taziyeleri kabul eden Ahmet Arslanbuğa, kızının rahatsızlığının olmadığını, hastanede kendisine kandaki pıhtının kalbe giden damarı tıkamış olabileceğinin söylendiğini belirtti. Rümeysa Arslanbuğa'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.
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