HABER

Liseli Rümeysa'nın lunaparktaki ölümünün nedeni otopsi sonucu belli olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 12:59 | Son Güncelleme

BURSA'da, lunaparkta bindiği 'ahtapot' adlı eğlence aracında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Rümeysa Arslanbuğa'nın (16) kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Liseli Rümeysa'nın lunaparktaki ölümünün nedeni otopsi sonucu belli olacak

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, lunaparkta bindiği 'ahtapot' adlı eğlence aracında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Rümeysa Arslanbuğa'nın (16) kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Ahmet Arslanbuğa, kızının rahatsızlığının olmadığını, hastanede kendisine kandaki pıhtının kalbe giden damarı tıkamış olabileceğinin söylendiğini belirtti.
Kentteki çelik döküm fabrikasında çalışan Ahmet Arslanbuğa, 25 Ağustos Cumartesi günü, oğlu ile lise son sınıf öğrencisi kızı Rümeysa'yı Kültürpark'taki lunaparka götürdü. Burada, kardeşi ile 'ahtapot' adlı eğlence aracına binen Rümeysa Arslanbuğa, fenalaştı. Durdurulan 'ahtapot'tan indirilen Arslanbuğa, sağlık görevlilerince ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Rümeysa Arslanbuğa, ölüme 24 saat direndikten sonra, geçen pazar günü yaşamını yitirdi. Rümeysa Arslanbuğa'nın cenazesi, aynı gün yapılan otopsinin ardından merkez Osmangazi ilçesine bağlı Güneybayır köyünde toprağa verildi.
Taziyeleri kabul eden Ahmet Arslanbuğa, kızının rahatsızlığının olmadığını, hastanede kendisine kandaki pıhtının kalbe giden damarı tıkamış olabileceğinin söylendiğini belirtti. Rümeysa Arslanbuğa'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

FOTOĞRAFLI

Liseli Rümeysa'nın lunaparktaki ölümünün nedeni otopsi sonucu belli olacakLiseli Rümeysa'nın lunaparktaki ölümünün nedeni otopsi sonucu belli olacakLiseli Rümeysa'nın lunaparktaki ölümünün nedeni otopsi sonucu belli olacakLiseli Rümeysa'nın lunaparktaki ölümünün nedeni otopsi sonucu belli olacak

PARTNERBöyle fobi olmaz olsun! İşte en ilginç korkularBöyle fobi olmaz olsun! İşte en ilginç korkular
Soluk borusuna yemek kaçan genç, 3 gün sonra öldüSoluk borusuna yemek kaçan genç, 3 gün sonra öldü
Hopa'daki taksici cinayeti kameradaHopa'daki taksici cinayeti kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

İlginizi Çekebilir

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

Bedava dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu

Bedava dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme

3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme

Manisa'da heyecanlandıran keşif

Manisa'da heyecanlandıran keşif

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.