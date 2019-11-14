HABER

Liseli Sedat'ın organları umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Sedat Şimşek'in (17), organları ailesi tarafından bağışlandı.

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Sedat Şimşek'in (17), organları ailesi tarafından bağışlandı. Şimşek'in karaciğeri ve iki böbreği nakil için Erzurum'a götürüldü.
Vezirköprü ilçesinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Sedat Şimşek, bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren liseli, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak dün gece Şimşek'in beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü aile, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Erzurum'dan gelen ekip, ameliyatla aldıkları Şimşek'in karaciğeri ve iki böbreğini, organ bekleyen hastalara nakletmek üzere askeri uçakla Erzurum'a götürdü.
'BAŞKA AİLELER ÜZÜLMESİN'
Baba Mustafa Şimşek, oğlunun beyin ölümünün kesinleşmesinin ardından görevli doktorların kendileriyle görüştüklerini anlatarak, "Ben üzüldüm başka aileler sevinsin dedim. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Nice organ bağışı bekleyen gençlerimiz, çocuklarımız var. Oğlumun organları başka bedenlere can olacak. Biz üzüldük başka aileler üzülmesin" dedi.
AİLEYE TEŞEKKÜR
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Mustafa Sarılar da organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Ailesiyle görüştük organ bağışında bulunmaya karar verdiler. Allah razı olsun. Erzurum'dan 3 kişilik bir ekip geldi, organları ameliyatla alıp, askeri uçakla götürdü. Tüm organ bağışında bulunanlara teşekkür ediyoruz. Tüm hastalarımızın yakınlarından Allah razı olsun. Organ bekleyen hastalarımızın neler çektiklerini görüyoruz, tedavileri için ancak bir başka insanın organları gerekiyor. Başka tedavi şansları olmuyor" diye konuştu.
Sedat Şimşek, Vezirköprü ilçesindeki Göl Mahallesi'nde bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla toprağa verilecek.
FOTOĞRAFLI

PARTNERİlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?İlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?
Liseli Sedat'ın organları umut olduLiseli Sedat'ın organları umut oldu
İGAM Başkanı Çorabatır: DEAŞ'lılar için hukuki boşluk varİGAM Başkanı Çorabatır: DEAŞ'lılar için hukuki boşluk var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması

Bakanlık açıkladı! Rusya ile devriye açıklaması

MSB duyurdu: Edremit Körfezi’nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

MSB duyurdu! Böyle kurtarıldılar

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz subayıyla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının evinin önündeki Suriyeli mendilci kayıplara karıştı

Bir yıl boyunca evinin öündeydi! Sırra kadem bastı

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika: Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! Müzekart'ın kapsamı genişliyor

Bakan Ersoy'dan Müzekart açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.