HABER

Liseli Serhat, kalp ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:31 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde lise öğrencisi Serhat Söylemez (16), kalp ameliyatı olduktan 8 saat sonra hayatını kaybetti.

Liseli Serhat, kalp ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde lise öğrencisi Serhat Söylemez (16), kalp ameliyatı olduktan 8 saat sonra hayatını kaybetti.
İnegöl'de kalp yetmezliği hastası olan Dörtçelik Mesleki ve Teknik Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Serhat Söylemez, dün gün içerisinde özel bir hastanede kalp ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alınan Söylemez, 8 saat sonra yaşamını yitirdi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Serhat Söylemez'in cenazesi, bugün İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Nehir kenarında çuvaldan 100 bin uyuşturucu hap çıktıNehir kenarında çuvaldan 100 bin uyuşturucu hap çıktı
Prizden çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldiPrizden çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Hastane pozunda kalçası gündem oldu

Hastane pozunda kalçası gündem oldu

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri duyurdu: 8 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

İçişleri duyurdu: 8 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

Taksici ve turist birbirine girdi! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Minik Cihan'ın kahramanı! O anları anlattı

Minik Cihan'ın kahramanı! O anları anlattı

Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme! İddianame kabul edildi

Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Ankara'da terör operasyonu! Yabancı uyruklu 17 DEAŞ'lı gözaltına alındı

Tamamı yabancı uyruklu! Yakalandılar

Ataşehir'de feci kaza! 8 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı

Ataşehir'de feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.