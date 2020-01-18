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  4. Liseli Sinem, 10 gündür kayıp

Liseli Sinem, 10 gündür kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan Sinem Tapkın'dan (15), 10 gündür haber alınamıyor.

Liseli Sinem, 10 gündür kayıp

Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan Sinem Tapkın'dan (15), 10 gündür haber alınamıyor. Endişeli ailesi, yerini bilenlerin ya da görenlerin haber vermesini istedi.
Lise öğrencisi Sinem Tapkın, ailesine bir mektup bırakarak 10 gün önce ortadan kayboldu. Sinem Tapkın'ın bıraktığı mektupta, "Böyle bir şey yapmak istemezdim. Hepinizi çok seviyorum. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın" yazdığı öğrenildi. Kızının hayatından endişe eden ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Geçen zamana rağmen Sinem Tapkın'a ulaşılamadı. Baba Nevzat Tapkın, "Oldukça endişeliyim. Kızımın bulunmasını istiyorum. Sinem'i gören ya da nerede olduğunu bilenler, 155 polis ihbar hattına ya da 0553 633 22 24 numaralı telefona bilgi verebilirler" dedi.

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