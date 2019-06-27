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Liseli stajyerlerden hasta çocuklara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde staj yapan liseli öğrenciler, hayata geçirdikleri 'Küçük Kalpler' projesiyle hasta çocuklara moral vererek tedavilerine destek oluyor.

Liseli stajyerlerden hasta çocuklara destek

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde staj yapan liseli öğrenciler, hayata geçirdikleri 'Küçük Kalpler' projesiyle hasta çocuklara moral vererek tedavilerine destek oluyor.
Kentteki sağlık meslek liselerinde eğitim gören 20 stajyer öğrenci, hastane bünyesinde 1 yıl önce 'Küçük Kalpler' grubunu kurdu. Grup üyesi öğrenciler, çocuk servisinde tedavi gören çocukları her gün ziyaret ediyor. Renkli kostümleriyle dikkat çeken öğrenciler, çocuklara şeker, balon, kitap hediye edip, pasta ikram ediyor. Stajyer öğrenciler, tedavi gören çocuklara moral vererek, tedavi süreçlerine destek oluyor.
'TEDAVİDE MORAL VE MOTİVASYON ÇOK ÖNEMLİDİR'
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik, yapılan projeyle çocukların tedavilerinde hızlı bir iyileşme gözlemlediklerini söyledi. Çelik, "Hastanemizde staj yapmakta olan öğrenciler, 1 yıldır 'Küçük Kalpler' isimli ekibimizi oluşturdular ve çocuklarımıza motivasyon sağlamak için gece gündüz çalıştılar. Onlar stajlarını tamamladılar ve hastaneden ayrılacaklar. Onların o güzel desteği, burada her zaman devam edecektir. Hakikaten çok büyük bir emek sarf ettiler. Öğrencilerimiz çocuklara verilen hediyelerin maddi kaynaklarını da bulmak için çok gayret gösterdiler. Tedavide moral ve motivasyon çok önemlidir. Biz bu ekibi gördükçe seviniyoruz. Arkadaşlarımızın verdiği destekten dolayı çocuklarımız da hızlı bir iyileşme gözlemliyoruz" dedi.
Öğrencilerin önemli bir iş yaptığını anlatan Çelik, "Bizim için bu onur ve gurur verici bir hadisedir. Çocuklara moral vermek, dünyaya ve geleceğe moral vermektir. Çocuklarımızı sevindirmek dünyada yaptığımız en güzel iyiliklerdendir" diye konuştu.
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Liseli stajyerlerden hasta çocuklara destekLiseli stajyerlerden hasta çocuklara destekLiseli stajyerlerden hasta çocuklara destekLiseli stajyerlerden hasta çocuklara destek

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